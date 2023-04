Ergebnisse des Fahrradklima-Tests des ADFC. (Martin Schutt/dpa)

Zwar seien in den vergangenen zwei Jahren insbesondere in den Großstädten einige Fortschritte erreicht worden, teilte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub mit. Doch das Fahrradklima in Deutschland bleibe verbesserungswürdig. Demnach verteilten die rund 245.000 Befragten im Schnitt die Schulnote vier. Damit habe sich das Zufriedenheitsniveau bei Radfahrern und Radfahrerinnen seit der vorigen Umfrage aus dem Jahr 2020 nicht verändert. Leichte Verbesserungen seien lediglich in Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern festgestellt worden.

Die nicht repräsentative Umfrage des ADFC richtet sich speziell an Radfahrende.

