Bei einem Unfall mit einem aus Deutschland kommenden Bus in Kroatien sind zehn Menschen ums Leben gekommen.

45 weitere wurden verletzt. Der Bus war von Frankfurt am Main in Richtung Kosovo unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich 67 Fahrgäste und zwei Fahrer. Einer der Fahrer gehört zu den Toten. Der andere wurde laut Medienberichten festgenommen. Er soll während des Lenkens eingeschlafen sein. Nach Angaben der kosovarischen Botschaft in Zagreb handelte es sich bei den Fahrgästen um Kosovaren, die in Deutschland arbeiten und ihren Urlaub in der Heimat verbringen wollten.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.