Fahrverbote in NRW

Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag, Klocke, hat die Bundesregierung für die jüngsten Dieselfahrverbote mit verantwortlich gemacht.

Er sagte im Deutschlandfunk (Audio), die Debatte über notwendige Maßnahmen zur Senkung des Schadstoffausstoßes laufe seit Jahren, die Große Koalition habe aber nicht gehandelt. Stattdessen habe man dem Lobby-Druck der Autohersteller nachgegeben. Nötig seien unter anderem Hardware-Nachrüstungen, ein Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und mehr Radschnellwege, erklärte Klocke, der auch einer der beiden Fraktionschefs der Grünen im Landtag ist.



Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte gestern eine Diesel-Fahrverbotszone in Essen angeordnet, die vom 1. Juli 2019 an gelten soll und auch die vielbefahrene A40 im Stadtgebiet umfasst. Ein weiteres Fahrverbot soll es auf einer Hauptverkehrsstraße in Gelsenkirchen geben.