Fahrverbote in Österreich

Das österreichische Bundesland Tirol hat fast sieben Wochen nach Beginn der regionalen Fahrverbote eine Zwischenbilanz gezogen.

Landeschef Platter erklärte, die Maßnahmen zeigten die gewünschte Wirkung. Auf den mit Fahrverbot für durchreisende Touristen belegten Teilstrecken seien bisher rund 3.000 Fahrzeuge zurückgewiesen worden. Auf den Gemeindestraßen in den angrenzenden Ortschaften habe es seitdem kaum mehr Verkehrsbehinderungen gegeben.



Seit Ende Juni gelten an Wochenenden auf Landstraßen im Großraum Innsbruck und weiteren Bezirken Fahrverbote für den Transitverkehr. Vor allem in Bayern war die bis September geplante Maßnahme auf Kritik gestoßen.