Fahrverbote in Stuttgart

Die Deutsche Umwelthilfe wird für ihren Antrag auf Beugehaft gegen Mitglieder der baden-württembergischen Landesregierung kritisiert.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer schreibt auf Twitter, die Umwelthilfe habe Maß und Mitte verloren. Wer Menschen in Haft nehmen lassen wolle, um Fahrverbote durchzusetzen, zeige, dass es ihm nicht um eine konstruktive Lösung gehe, ergänzte der CDU-Politiker. In Sachsen gebe es keine Fahrverbote. Er arbeite daran, dass das so bleibe, schrieb Kretschmer.



Kritik kam auch von der Berliner FDP-Bundestagsabgeordneten Kluckert. Sie nannte die Umwelthilfe "entfesselt". Der baden-württembergische CDU-Bundestagsabgeordnete Schreiner erklärte, die Deutsche Umwelthilfe gehe definitv zu weit.

Streit über Fahrverbot in Stuttgart

Die Organisation hatte vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart eine bis zu sechsmonatige Beugehaft gegen Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Kretschmann (Grüne), Innenminister Strobl (CDU) und den Stuttgarter Regierungspräsidenten Reimer beantragt, um Fahrverbote für Euro-5-Diesel in Stuttgart durchzusetzen. Das politische Handeln sei entscheidend für die Frage, ob ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts umgesetzt werde, argumentierte die Umwelthilfe. Aus dem Stuttgarter Staatsministerium hieß es, die Landesregierung nehme den Antrag zur Kenntnis.

Umwelthilfe geht auch gegen bayerische Politiker vor

Außerdem wird wegen einer Klage der Deutschen Umwelthilfe der Europäische Gerichtshof am 3. September über eine mögliche Zwangshaft gegen bayerische Politiker wie Ministerpräsident Söder wegen Missachtung von Gerichtsurteilen verhandeln. Anlass ist die Weigerung der Staatsregierung, die Möglichkeit von Diesel-Fahrverboten in den Luftreinhalteplan für München aufzunehmen.