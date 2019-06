Der bayerische Ministerpräsident Söder hat die Bundesregierung aufgefordert, auf europäischer Ebene gegen die Fahrverbote im österreichischen Bundesland Tirol zu klagen.

Das Verhalten Tirols sei diskriminierend und europarechtswidrig, sagte der CSU-Vorsitzende der Zeitung "Münchner Merkur". Hier werde die Reisefreiheit in der EU massiv beeinträchtigt. Deshalb müsse der Bund jetzt reagieren.



Der Tiroler Landeshauptmann Platter sagte der österreichischen Nachrichtenagentur APA, er habe keine Sorge vor einer solchen Klage. Platter kündigte an, die Fahrverbote würden sogar noch ausgeweitet.



In dem Bundesland war heute das erste Wochenend-Fahrverbot für den Transitverkehr auf Landstraßen in Kraft getreten. Die Regelung gilt bis Mitte September. Ziel ist, die Ortschaften auf der Strecke zwischen Deutschland und Italien zu entlasten. Viele Urlauber nutzen die Landstraßen häufig als Ausweichroute, um Staus zu umfahren oder Mautgebühren zu sparen.