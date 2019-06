Deutschland und Italien bereiten wegen der Straßensperrungen und Fahrverbote in Tirol offenbar eine gemeinsame Klage gegen Österreich vor.

Die "Bild am Sonntag" berichtet über einen Beschwerdebrief von Bundesverkehrsminister Scheuer und dem italienischen Verkehrsminister Toninelli an die EU-Kommission. Dabei gehe es auch um die sogenannte Blockabfertigung von Lkw, um die Brennerstrecken zu entlasten. Der CSU-Politiker Scheuer sagte der Zeitung, durch die Sperren sei der freie Warenverkehr in Europa massiv behindert. Dies verstoße gegen EU-Recht.



Auf den Landstraßen in Tirol gilt seit dem vergangenen Wochenende ein Fahrverbot. Damit sollen an den Wochenenden Autofahrer davon abgehalten werden, Staus auf den Autobahnen auszuweichen oder Mautgebühren einzusparen. Das Fahrverbot soll die gesamte Ferienzeit über aufrecht erhalten bleiben und noch bis Mitte September gelten.