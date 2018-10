Nach dem Mainzer Diesel-Urteil fordert der Städte- und Gemeindebund mehr Druck auf die Autobauer.

Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte dem "Handelsblatt", die Hersteller müssten Nachrüstungen auf den Weg bringen oder Umtauschmöglichkeiten so attraktiv gestalten, dass die Zahl der sauberen Fahrzeuge kurzfristig deutlich zunehme. Hier sei die Bundesregierung gefordert, den Druck auf die Industrie zu erhöhen.



In der Mainzer Innenstadt könnte es im September nächsten Jahres zu Fahrverboten für ältere Diesel-Fahrzeuge kommen. Nach einem Urteil des Mainzer Verwaltungsgerichts greift dieses, wenn der Mittelwert für die Stickstoff-Dioxid-Belastung in den ersten sechs Monaten über dem Grenzwert liegt. Die Deutsche Umwelthilfe hatte die Stadt Mainz wegen zu hoher Stickstoff-Dioxid-Belastung verklagt.