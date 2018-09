Die Bundesregierung hat sich noch nicht auf eine einheitliche Haltung zur Lösung der Diesel-Abgasprobleme geeinigt.

Nach dem Gespräch der zuständigen Ressortminister mit Bundeskanzlerin Merkel gebe es noch Klärungsbedarf bei einigen Detailfragen, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Regierungskreise. Die damit zusammenhängenden Arbeitsaufträge würden aber im Verlauf des Wochenendes von den betreffenden Ministerien abgearbeitet. Eine endgültige Einigung der Koalition über die gemeinsame Position zu Maßnahmen gegen Diesel-Fahrverbote solle am kommenden Montag im Koalitionsausschuss erreicht werden. Ein Sprecher des Umweltministeriums erklärte, die Positionen hätten sich angenähert.



Bereits vor dem Treffen hatte Bundesverkehrsminister Scheuer ein staatlich finanziertes Förderprogramm für Hardware-Nachrüstungen für rund 30.000 Diesel-Nutzfahrzeuge in den zehn am stärksten belasteten Städten angekündigt, wie sie etwa Handwerker oder Lieferanten nutzen.