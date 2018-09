Die Bundesregierung hat sich noch nicht auf eine einheitliche Haltung zur Lösung der Diesel-Abgasprobleme geeinigt.

Ein weiteres Gespräch der Kanzlerin mit den zuständigen Ministern blieb erneut ohne konkrete Ergebnisse. Allerdings sprachen Verkehrsminister Scheuer und Umwelt-Staatssekretär Pronold anschließend im Bundestag davon, dass man auf gutem Wege sei, am Montag beim Koalitionsausschuss eine Einigung zu erzielen.



Scheuer versprach den Diesel-Besitzern zudem attraktive Tauschprämien für ältere Fahrzeuge. Bereits vor dem heutigen Treffen hatte der CSU-Politiker ein staatlich finanziertes Förderprogramm für Hardware-Nachrüstungen für rund 30.000 Diesel-Nutzfahrzeuge etwa von Handwerkern oder Lieferanten angekündigt. Dies soll in den zehn am stärksten belasteten Städten gelten.