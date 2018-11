Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat das Gerichtsurteil zu den Diesel-Fahrverboten in Köln und Bonn als unverhältnismäßig bezeichnet.

Umweltministerin Heinen-Esser sagte in Düsseldorf, es handele sich um einen massiven Eingriff in die Verkehrsstruktur mit erheblichen Auswirkungen für Anwohner und Pendler. Aus diesem Grund werde man selbstverständlich in Berufung gehen. Der Bonner Oberbürgermeister Sridharan nannte das Urteil einen harten Schlag für die Bevölkerung und den Wirtschaftstandort.



Nach der Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts müssen die Städte Köln und Bonn wegen hoher Luftverschmutzung ab April 2019 Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge und Benziner einführen. Das Verbot gilt für die bestehende Grüne Umweltzone in Köln, zunächst für Fahrzeuge der Abgasklasse Euro4 oder älter sowie für Benziner der Klassen Euro 1 und 2. Ab September 2019 müssen dann auch Dieselautos mit Euro5-Motoren erfasst werden. In der Nachbarstadt Bonn müssen dem Gericht zufolge zwei vielbefahrene Straßen für ältere Dieselautos und Benziner gesperrt werden.



Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe. Ihr Geschäftsführer Resch sprach nach dem Urteil von einem vollen Erfolg.