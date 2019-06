Der Tiroler Ministerpräsident Platter hat Deutschland aufgefordert, für eine Verringerung des Transit-Schwerverkehrs zu sorgen.

Deutschland müsse die Lkw-Maut auf das fünf Mal so hohe Niveau von Österreich anheben, sagte Platter der "Passauer Neuen Presse". Das sei das Gebot der Stunde. Fahrverbote auf bestimmten Strecken am Wochenende und die Lkw-Blockabfertigung bezeichnete Platter als absolut notwendig.



Am vergangenen Wochenende waren im Raum Insbruck erstmals verschiedene Ausweichrouten für den Transitverkehr gesperrt worden. Rund 1.000 Autofahrer wurden auf die Autobahn zurückgeschickt. Die Bundesregierung erwägt wegen der Sperrungen eine Klage gegen Österreich.