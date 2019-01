Der Verband der Automobilindustrie hat die Debatte über den Schadstoffausstoß von PKW mit scharfen Worten verurteilt.

Man brauche keinen Kreuzzug gegen das Auto, keinen Populismus und keine Hysterie, sagte VDA-Präsident Mattes auf dem Neujahrsempfang der Lobbyorganisation in Berlin. Notwendig seien vernünftige Ansätze für die zukunftsfähige Mobilität im urbanen Raum wie auf dem Land. Der ehemalige Vorsitzende der Geschäftsführung der Ford-Werke sprach sich zudem gegen ein generelles Tempolimit aus. An Bundesverkehrsminister Scheuer gerichtet sagte Mattes: "Heute sind Sie nur unter Freunden." Man trage eine gemeinsame Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Deutschland.

Er forderte den CSU-Politiker auf, "den inneren Kompass" zu behalten, wenn die Debatte hitzig werde. Mattes unterstrich, alle wollten die Luftqualität in den Städten weiter verbessern und strengten sich dafür auch gewaltig an. "Wenn wir erkennen, dass es manchen nicht so sehr um saubere Luft geht, sondern dass die individuelle Mobilität insgesamt angegriffen wird, dann wird der VDA auch in diesem Jahr seine Stimme erheben. Eher lauter als im vergangenen Jahr!"