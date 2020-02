Schnäppchenjäger, aufgemerkt: Der niedrigste Preis mag euch magisch anziehen, aber er ist immer von irgendjemandem zu bezahlen - und zwar teuer. Hinter dem Discounter-Schnäppchen verbergen sich Menschen und Tiere und je niedriger der Preis desto dramatischer in der Regel die Produktion.

Was sind uns Nahrungsmittel wert?

Zwei Kilo Äpfel für 1,11 Euro? Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Was sind uns Nahrungsmittel wert? Das ist die entscheidende Frage – die im übrigen auf alle Bereiche des menschlichen Lebens ausgeweitet werden kann: Kleidung, Möbel, Reisen, Technologie.

Wenn jetzt überall faire Preise gefordert werden, ist das gut und überfällig. Es baut Druck auf, auf die Politik, endlich zu reagieren, wie "Fridays for Future" beim Klimaschutz. Und es wird massiven Druck brauchen, damit sich eine Industrie bewegt, die seit Jahr und Tag mit einem "Geiz-ist-Geil"-Mantra an die niedrigsten Instinkte des Verbrauchers appelliert und als Nebeneffekt fette Gewinne einstreicht.

Freiwillige Fairness ist nicht zu erwarten

Die schnellstmögliche Umsetzung der EU-Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken wird dem Handel nicht schmecken. Muss sie auch nicht. Freiwillige Fairness wird man von Supermarktketten und Discountern nicht erwarten dürfen. Aber viel hat die Bundesregierung auch sonst nicht in der Hand: Sie kann nun mal keine Preise diktieren. Oder um Julia Klöckner zu zitieren: "Wir sind nicht nicht in einer sozialen Marktwirtschaft."

Auffällig ist das laute Schweigen des Wirtschaftsministers. Peter Altmaier hat seiner Landwirtschaftsminister-Kollegin Klöckner die öffentliche Bühne überlassen. Er weiß ganz genau, dass Klöckners Handlungsspielraum begrenzt ist. Letztlich entscheidet der Verbraucher, die Verbraucherin, was gekauft wird, und zu welchem Preis.

Gutes Essen gibt es nicht zum Nulltarif

Es ist jedoch eine Frage des Bewusstmachens. Die "Geiz-ist-geil"-Mentalität muss geächtet werden. Diejenigen, die es sich leisten können, müssen Lock- und Dumping-Angebote links liegenlassen. Man kann sich seinen Einzelhändler auch erziehen. Dafür müsste aber jeder seinen privaten inneren Geizhals abwürgen.

Fragen wir uns doch selbst: Möchte ich wirklich, dass etwas, das ich in der Regel mit viel Liebe und im Schweiße meines Angesichts hergestellt habe, fast nichts kostet und damit fast nichts wert ist? Vielleicht verstehen wir dann die Landwirte und ihre Klagen ein bisschen besser.

Gutes – und damit gesundes – Essen gibt es nicht zum Nulltarif. Es wird also nicht ohne Opfer gehen. Das ist beim Klimaschutz genauso wie beim Tierschutz. Höchste Zeit, das zu akzeptieren. Sorry, Schnäppchenjäger.