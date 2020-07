Der Projektleiter Stärkung digitaler Öffentlichkeit bei der Stiftung Neue Verantwortung, Jaursch, hat davor gewarnt, Desinformation im Internet allein mit Löschen und Melden entgegenzutreten.

Jaursch sagte im Deutschlandfunk Kultur, der Grat zwischen Zensur und Meinungsfreiheit sei schmal. Man könnte sich schnell in Gefahr begeben, dass man eine Meinung lösche, die überhaupt keine Desinformation sei. Er sprach sich dafür aus, die Kompetenzen für einen kritschen Umgang mit Äußerungen in den Sozialen Medien zu fördern - sowohl in Schulen als auch in der Erwachsenenbildung.

Schon im frühen Kindesalter und in der Schule müsse man daran arbeiten, dass die Menschen kritisch hinterfragen und ihr analytisches Wissen schärfen. Er verwies auf Finnland, wo in den vergangenen Jahren ein neues Curriculum für Schulen eingeführt worden ist. Dort werde über alle Fächer hinweg analytisches Denken und Quellenkritik geschärft.



Die FDP-Bundestagsfraktion hatte der Bundesregierung zuletzt einen unkoordinierten und rückständigen Umgang mit dem Problem attestiert.