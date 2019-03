Nur 29 Prozent der Führungskräfte in Deutschland sind weiblich, in nur sechs Staaten weltweit haben Frauen per Gesetz die gleichen Rechte, Sex ohne Einwilligung gilt in vielen Ländern nicht als Vergewaltigung. Zum Weltfrauentag haben wir einige Fakten zusammen getragen.

Bis der Arbeitsmarkt gleichberechtigt ist und Frauen genau so viel verdienen wie Männer vergehen noch 200 Jahre. (Quelle: Weltwirtschaftsforum)



Seit diesem Jahr ist der Weltfrauentag zum ersten Mal gesetzlicher Feiertag in Deutschland: Aber nur in Berlin! Gesetzlicher Feiertag ist der Weltfrauentag nur in diesen Ländern: Angola, Armenien, Aserbaidschan, Burkina Faso, Eritrea, Georgien, Guinea-Bissau, Kasachstan, Kambodscha, Kirgisistan, Kuba, Laos, Madagaskar, Moldau, Mongolei, Nordkorea, Nepal, Russland, Sambia, Tadschikistan, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Usbekistan, Vietnam und Weißrussland.



Nur 29 Prozent der Führungskräfte in Deutschland sind weiblich, 71 % sind Männer. (Quelle: Eurostat)



Nur 24 Prozent der Professuren an Hochschulen sind von Frauen besetzt.

Männer besetzen 76 Prozent der Professuren. (Quelle: Statistisches Bundesamt.)



Jeden Tag versucht in Deutschland, ein Mann seine (Ex-)Frau zu töten. An jedem dritten Tag gelingt es ihm. (Quelle: Bundeskriminalamt)



Weltweit sind momentan 27 Journalistinnen inhaftiert. Die meisten von ihnen in China, Iran und der Türkei. Einige von ihnen sind von Folter und sexueller Gewalt betroffen. (Quelle: Reporter ohne Grenzen)



Nur in 6 Staaten weltweit haben Frauen per Gesetz die gleichen Rechte wie Männer: in Schweden, Belgien, Dänemark, Frankreich, Lettland und Luxemburg.

Deutschland steht auf Platz 31! Hinter Peru, Paraguay und Ungarn. (Quelle: Weltbank)



Der Frauenanteil im Bundestag beträgt derzeit 31 Prozent. (Quelle: Statistisches Bundesamt.)



Sex ohne Einwilligung gilt in vielen Ländern nicht als Vergewaltigung.

(Quelle: Amnesty International)