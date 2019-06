Der in der Türkei festgehaltene Kölner Sozialarbeiter Adil Demirci darf das Land nach Presseinformationen verlassen.

Der 33-Jährige dürfe an der Beerdigung seiner Mutter in Deutschland teilnehmen, schreibt der "Kölner Stadt-Anzeiger" unter Berufung auf den Kölner Bundestagsabgeordneten und kommissarischen SPD-Fraktionschefs Mützenich. Das Auswärtige Amt äußerte sich nicht zu dem Fall. Demirci, der auch freier Mitarbeiter der linksgerichteten türkischen Nachrichtenagentur Etha ist, war im April des vergangenen Jahres mit seiner Mutter für einen Familienbesuch nach Istanbul gereist. Am Tag vor ihrer Rückreise wurde er unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft in der linksextremen Gruppe MLKP festgenommen.



Mitte Februar wurde Demirci aus der Untersuchungshaft entlassen, durfte das Land jedoch nicht verlassen. Die nächste Verhandlung über seinen Fall in der Türkei ist erst für den 15. Oktober angesetzt.