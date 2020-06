Philipp Amthor, CDU, kommt weiter in Bedrängnis. Zuerst musste er einräumen, dass er Aktienoptionen bei dem US-Unternehmen Augustus Intelligence bekommen hatte und nun wird bekannt, er hat auch für eine Anwaltskanzlei gearbeitet. Inzwischen hat er offenbar auch die Unterstützung seines Heimatverbandes Mecklenburg-Vorpommern verloren. Zumindest will er nicht für den Landesvorsitz kandidieren.

Lobbycontrol: "Hier ist eine Grenze überschritten"

Das Engagement von Philipp Amthor für eine US-Firma wecke den Eindruck der Käuflichkeit, meint Timo Lange von Lobbycontrol.





Philipp Amthor habe erkannt, dass es besser sei, alle diese Vorwürfe erst mal aufzuklären, sagt der CDU-Abgeordnete und Interimsvorsitzende des CDU-Landesverbandes in Mecklenburg-Vorpommern Eckhardt Rehberg im Dlf. Das sei auch zu seinem persönlichen Selbstschutz, "er ist jung, 27 Jahre", so Rehberg. "Letztendlich ist bei ihm die Erkenntnis gekommen, wenn er für den Vorsitz kandidieren sollte, dass es der CDU insgesamt – der Landespartei - und ihm sehr schadet."

Schillernde Glitzerwelt rund um den Reichstag

Amthor habe beide Nebentätigkeiten angegeben. Es seien aber weiterhin fragen offen, so Rehberg. So stelle sich die Fragen nach der Bezahlung der Flugreisen und Übernachtungen: "Ob in New York, St. Moritz, Korsika oder wo auch immer - das muss und will er auch mit der Bundestagsverwaltung klären."

Er hätte Amthor gerne von seinen Nebentätigkeiten abgeraten, "wenn er mich gefragt hätte", so Rehberg. "Vielleicht muss Philipp Amthor als ganz junger Abgeordneter lernen, dass diese schillernde Glitzerwelt in Berlin rund um den Reichstag, dass man da auch eine gewisse Vorsicht haben muss."

Der als Kritiker von Amthor bekannte Rehberg widersprach der Behauptung, Amthor aus dem Weg geräumt zu haben. "Ich habe schon immer kritischen Blickes auf das ein oder andere geschaut, was er gemacht hat und meine Lebenserfahrung ist: Wenn die Medien einen sehr schnell hochschießen, dann kann es wieder sehr schnell runtergehen."

Zweite Chance für Amthor

Er habe auch daran gearbeitet, "dass wir mit Michael Sack eine Alternative als Kandidaten für den Landesvorsitz haben." Die Kandidatur Amthors hätte die CDU-Mecklenburg-Vorpommern in eine schwierige Situation gebracht "und wir hätten Riesenprobleme gehabt, den Landtagswahlkampf im nächsten Jahr chancenreich zu gestalten."

Für die politischen Zukunft von Philipp Amthor sieht er keine grundsätzliche Gefahr. "Ich denke in längeren Zeiträumen. Man sollte, das ist meine Auffassung, einem so jungen Mann auch eine zweite Chance geben", so Rehberg.