Bundestagspräsident Schäuble sieht in der umstrittenen Nebentätigkeit des CDU-Abgeordneten Amthor keinen Regelverstoß.

Er könne bisher überhaupt nicht erkennen, dass Amthor sich an irgendeine der geltenden Regelungen nicht gehalten habe, sagte Schäuble im ARD-Fernsehen. Der Abgeordnete habe von sich aus diese Tätigkeit angezeigt und auch der Verwaltung des Bundestages mitgeteilt, dass er dafür Aktienoptionen bekommen habe. Zu möglicherweise bezahlten Reisen Amthors meinte Schäuble, dieser werde die notwendigen Auskünfte geben. Dann werde man eine Entscheidung treffen.



Amthor steht wegen seiner Nebentätigkeit für das US-amerikanische IT-Unternehmen Augustus Intelligence massiv in der Kritik. Er bezeichnete diese Tätigkeit inzwischen selbst als Fehler. Nach eigenen Angaben hat er die Zusammenarbeit beendet und die Aktienoptionen zurückgegeben. Zudem verzichtete er auf die Kandidatur für den Landesvorsitz der CDU in Mecklenburg-Vorpommern.