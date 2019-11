Die sächsische SPD beklagt eine zunehmende Hetze gegen Kommunalpolitiker.

Als Beispiel nannte Generalsekretär Homann das Schicksal der Bürgermeisterin von Arnsdorf, Angermann. Die Sozialdemokratin werde seit Monaten verbal attackiert und bedroht. Es werde versucht, sie schlicht fertig zu machen. Homann meinte, es dürfe nicht zugelassen werden, dass rechte Kampagnen unsere demokratischen Werte und den Zusammenhalt in Frage stellten. Hintergrund sind Vorfälle aus dem Jahr 2016.

Das Geschehen von 2016

In Arnsdorf bei Dresden hatten damals vier Männer einen psychisch kranken Asylbewerber aus dem Irak mit Kabelbindern an einen Baum gefesselt. Die Männer gaben zur Begründung an, sie hätten eine angebliche Gefährdungssituation in einem Supermarkt abwenden und den Iraker an der Flucht hindern wollen. Nach Angaben der Polizei gab es aber weder Diebstahl noch Sachbeschädigung durch den Iraker.

Bürgermeisterin gibt auf

Bürgermeisterin Angermann hatte die Tat der selbsternannten Bürgerwehr wiederholt verurteilt und war so zum Ziel von Angriffen geworden. In dieser Woche hat sie nun auf einer Gemeinderatssitzung einen Antrag auf Versetzung in den Ruhestand gestellt.

Verfahren eingestellt, Asylbewerber offenbar erfroren

Der 2016 angegriffene Asylbewerber wurde ein Jahr später offenbar erfroren in einem Wald tot aufgefunden. Das Verfahren gegen die vier Angreifer wurde eingestellt. Das Landgericht Kamenz sah eine geringe Schuld der Angeklagten.