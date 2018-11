Deutschland hat die Bereitschaft signalisiert, die pakistanische Christin Asia Bibi aufzunehmen.

Man sei mit der Regierung in Islamabad und den Partnerländern in Europa im Gespräch, hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Im Vordergrund stehe die Sicherheit Bibis und ihrer Familie. Bibis Anwalt erklärte in der "Bild am Sonntag", seine Mandantin wäre glücklich, wenn sie mit ihrer Familie nach Deutschland ausreisen könne. Die Fraktionschefin der Grünen, Göring-Eckardt, forderte die Bundesregierung auf, dem Wunsch der Frau nachzukommen.



Die Christin war 2010 wegen Blasphemie zum Tode verurteilt worden. Ende Oktober sprach sie das Oberste Gericht Pakistans frei, was massive Proteste islamistischer Gruppen ausgelöst hat.