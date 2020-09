Bei den Protesten in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky ist offenbar ein Polizist erschossen worden.

Das FBI geht dahingehend ersten Meldungen nach. Ob die Tötung des Polizisten in direktem Zusammenhang mit den Protesten stehe, sei noch nicht eindeutig geklärt, heißt es in der Stellungnahme der US-Bundespolizei auf Twitter. Die Demonstrationen waren in teils gewalttätige Auseinandersetzungen umgeschlagen, nachdem ein Gericht sich im Fall der getöteten Afroamerikanerin Breonna Taylor gegen eine Anklage beteiligter Einsatzkräfte ausgesprochen hatte.



Zuvor waren einige Demonstranten mit dem Einsatz chemischer Kampfstoffe sowie mit Festnahme bedroht worden. Politiker hatten die Protestbewegung dazu aufgerufen, friedlich zu bleiben. Breonna Taylor war Mitte März bei einer Drogenrazzia in Kentucky erschossen worden, als Polizisten ohne Vorwarnung ihre Wohnung stürmten.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.