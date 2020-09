In Louisville im US-Bundesstaat Kentucky ist es erneut zu Protesten gegen Polizeigewalt gekommen.

Hunderte Menschen gingen auf die Straße und erinnerten an die von Polizisten getötete Afroamerikanerin Breonna Taylor. Gestern waren bei den Protesten zwei Polizisten angeschossen worden. Die Demonstrationen waren in teils gewalttätige Auseinandersetzungen umgeschlagen, nachdem ein Gericht sich gegen eine Anklage der damals beteiligten Einsatzkräfte ausgesprochen hatte.



Breonna Taylor war Mitte März bei einer Drogenrazzia in Kentucky erschossen worden, als Polizisten ohne Vorwarnung ihre Wohnung stürmten.

