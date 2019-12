Die europäischen Institutionen erhöhen im Fall der ermordeten Investigativ-Journalistin Daphne Caruana Galizia den Druck auf Malta. Die stellvertretende Präsidentin der EU-Kommission, Jourova, pochte in einem Telefonat mit Justizminister Bonnici darauf, dass von Seiten der Politik kein Einfluss auf die Ermittlungen genommen werden dürfe.

Mitglieder einer Delegation des Europäischen Parlaments erklärten nach Gesprächen auf Malta, das Vertrauen in die Regierung des Landes sei ernsthaft beschädigt. Der Grünen-Europaabgeordnete Giegold forderte Ministerpräsident Muscat auf, dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs Mitte Dezember in Brüssel fernzubleiben.



Hintergrund ist der Verdacht, dass hochrangige Politiker in den Mord an Caruana Galizia verwickelt sein könnten. Ministerpräsident Muscat hat für Januar seinen Rücktritt angekündigt.