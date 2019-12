Die Europäische Union erhöht im Fall der ermordeten Investigativ-Journalistin Daphne Caruana Galizia den Druck auf Malta.

Die stellvertretende Präsidentin der EU-Kommission, Jourova, telefonierte mit Maltas Justizminister Bonnici und warnte die Regierung davor, sich politisch in die Mordermittlungen einzumischen. Das erklärte Jourovas Sprecher in Brüssel. Hintergrund ist der Verdacht, dass Mitglieder der maltesischen Regierung in den Mord an Caruana Galizia verwickelt sein könnten. Ministerpräsident Muscat hat wegen der Anschuldigungen für Januar seinen Rücktritt angekündigt.



Eine Delegation des EU-Parlaments hält sich derweil in Malta auf, um sich ein Bild von der Rechtsstaatlichkeit zu machen. Die Abgeordneten führten Gespräche mit Muscat und Präsident Vella. Außerdem sind Treffen mit Vertretern der Justiz und Nichtregierungsorganisationen geplant.