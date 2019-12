Das Europäische Parlament hat Maltas Regierungschef Muscat zum sofortigen Rücktritt aufgefordert.

In einer Resolution kritisieren die Abgeordneten die Ermittlungen zum Mord an der Investigativ-Journalistin Caruana Galizia vor zwei Jahren. Es bestünden große Zweifel daran, dass die Untersuchungen glaubwürdig geführt werden könnten, solange Muscat Premierminister sei. Die Rechtstaatlichkeit in Malta sei ernsthaft bedroht.



Muscat steht wegen des Mordes an Caruana Galizia unter Druck. Sein früherer Kabinettschef wird verdächtigt, den Anschlag auf das Auto der Journalistin in Auftrag gegeben zu haben. Muscat hat seinen Rücktritt für Januar in Aussicht gestellt.