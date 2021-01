Die pakistanische Regierung hat beim Obersten Gericht des Landes beantragt, die Freilassung des mutmaßlichen Mörders des amerikanischen Journalisten Daniel Pearl zu überprüfen.

Das teilte der Anwalt der Familie des Getöteten mit. Zuvor hatte die US-Regierung die Gerichtsentscheidung als Affront für alle Terroropfer weltweit bezeichnet und eine Überstellung des Mannes in die USA gefordert. Das Oberste Gericht in Pakistan hatte nach eigenen Angaben aus Mangel an Beweisen die Freilassung des Islamisten angeordnet.



Der Journalist Pearl vom Wall-Street-Journal war 2002 für Recherchen zu den Hintergründen der Anschläge vom 11. September 2001 unterwegs. Eine Woche nach seiner Entführung wurde ein Video mit seiner Enthauptung veröffentlicht. Pakistans Justiz hatte bereits vergangenes Jahr die Todesstrafe gegen den aus Großbritannien stammenden mutmaßlichen Mörder in eine lebenslängliche Freiheitsstrafe umgewandelt.

