Drei Tage nach dem Urteil gegen den türkischen Journalisten Can Dündar hat sich die Europäische Union besorgt über die Menschenrechtslage in der Türkei geäußert.

Eine Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Borrell erklärte in Brüssel, man habe der Regierung in Ankara mehrfach Vorschläge für eine bessere Achtung der Grundrechte unterbreitet. Die Verurteilung Dündars weise jedoch in die entgegengesetzte Richtung. Als EU-Beitrittskandidat und langjähriges Mitglied des Europarats müsse die Türkei dringend nachhaltige Fortschritte bei der Wahrung der Menschenrechte machen. Nach dem Urteil hatte bereits Bundesaußenminister Maas von einem Angriff auf die Pressefreiheit gesprochen.



Ein Gericht in Istanbul hatte den im deutschen Exil lebenden Dündar am vergangenen Mittwoch in Abwesenheit wegen des Vorwurfs der Spionage und der Terrorunterstützung zu insgesamt 27 Jahren Haft verurteilt. Nach Ansicht von Journalistenverbänden und Menschenrechtlern genügte der Prozess rechtsstaatlichen Ansprüchen nicht.

