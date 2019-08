Nach dem Tod des US-Milliardärs Epstein in einem New Yorker Gefängnis hat Justizminister Barr schwere Fehler in der Haftanstalt beklagt.

Diese verlangten eine gründliche Untersuchung, sagte Barr in New Orleans. Die Bundespolizei FBI und die interne Kontrollbehörde des Justizministeriums würden den Vorgang nun aufklären. Barr betonte, trotz Epsteins Tod werde der Fall gegen seine möglichen Komplizen weiter verfolgt werden. Die Opfer verdienten Gerechtigkeit.



Die "New York Times" hatte berichtet, dass in dem Gefängnis trotz einer Suizidgefahr Aufsichtsregeln missachtet wurden. So hätte Epsteins Zelle alle 30 Minuten überprüft werden sollen, was nicht geschehen sei.



Epstein war angeklagt, Mädchen sexuell missbraucht und zur Prostitution gezwungen zu haben. Er hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Am Samstag wurde er tot in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden. Die Ermittler gehen von einem Suizid aus.