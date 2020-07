Die frühere Vertraute des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ist in sechs Punkten angeklagt worden.

Die Bundesanwaltschaft in Manhattan wirft der 58-Jährigen unter anderem vor, die Reisen von Minderjährigen zu Häusern Epsteins für illegale und kriminelle sexuelle Handlungen organisiert zu haben. Maxwell wird zudem Meineid in zwei Fällen zur Last gelegt. Sie war heute im US-Ostküstenstaat New Hampshire festgenommen worden. Epstein hatte sich im vergangenen August in einem New Yorker Gefängnis das Leben genommen.