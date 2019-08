In New York haben die Behörden einen Polizisten entlassen, der für den Tod eines Afroamerikaners vor fünf Jahren mitverantwortlich war.

Die New Yorker Polizei teilte mit, unter den gegebenen Umständen könne das Dienstverhältnis nicht fortgesetzt werden. Zuvor hatte eine interne Richterin der Behörde empfohlen, sich von dem Polizisten zu trennen.



Der Mann ist verwickelt in den Fall Eric Garner. Der Afroamerikaner war vor fünf Jahren bei einer Kontrolle von drei New Yorker Polizisten zu Boden geworfen und gewürgt worden. Ein Passant filmte die Situation. Die Obduktion Garners ergab, dass der jetzt entlassene Polizist mit seinem Würgegriff zum Ersticken des Mannes beigetragen hatte.