Der wegen der Tötung des schwarzen US-Bürgers Floyd zu langjähriger Haft verurteilte frühere Polizist Chauvin hat Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Wie aus jetzt veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorgeht, brachte Chauvin Beschwerde in 14 Punkten im Zusammenhang mit seinem Prozess vor einem Gericht im US-Bundesstaat Minnesota ein. Er beschuldigte den Staat unter anderem des voreingenommenen Fehlverhaltens. Chauvin war vor wenigen Monaten zu 22 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden und sitzt derzeit seine Strafe ab. Eine Geschworenen-Jury hatte ihn unter anderem des Mordes zweiten Grades schuldig gesprochen, was in Deutschland in etwa einem Totschlag in einem schweren Fall entspricht.



Floyd war vor etwa anderhalb Jahren bei einem Einsatz in Minneapolis gestorben, nachdem sich der weiße Polizist minutenlang auf den Hals des Mannes gekniet hatte.

