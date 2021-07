Die Einkesselung von Demonstranten durch die Polizei am 26. Juni in Düsseldorf beschäftigt jetzt die Justiz.

Zwei Betroffene aus dem Münsterland hätten vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht Klage eingereicht, teilte das Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen mit. Die beiden Aktivisten sähen in den Polizeimaßnahmen eine rechtswidrige Freiheitsberaubung. Die Männer hatten an einer Kundgebung teilgenommen, die sich gegen das geplante Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen richtete. Dabei hatte die Polizei Reizgas und Schlagstöcke eingesetzt. Zudem wurden mehr als 300 Demonstranten in der Düsseldorfer Innenstadt stundenlang eingekesselt. Innenminister Reul begründete dies mit anhaltenden Verstößen gegen das Vermummungsverbot sowie gezielte Angriffe auf Beamte.

