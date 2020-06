Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd wird die Mordanklage gegen den beschuldigten Polizisten erweitert.

Die Senatorin von Minnesota, Klobuchar, bestätigte, dass ihm nun juristisch ein schwereres Verbrechen zur Last gelegt werde. Außerdem wurde gegen drei weitere Polizisten Anklage wegen Beihilfe zum Mord erhoben. Die Männer hatten die Tat beobachtet und waren nicht eingeschritten.



Seit knapp anderthalb Wochen dauern in den USA die landesweiten Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt an. Unter die Demonstranten mischen sich immer wieder Randalierer und Plünderer. US-Verteidigungsminister Esper lehnte es ab, deshalb das Militär im Inland einzusetzen. Er wiedersprach damit einer Ankündigung von Präsident Trump.