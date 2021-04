Im Fall George Floyd in den USA wird das Strafmaß gegen den ehemaligen Polizisten Chauvin Mitte Juni verkündet.

Das gab ein Justizssprecher in Minnesota bekannt. Am Dienstag hatte ein Gericht Chauvin für schuldig befunden, den Schwarzen Floyd bei dessen Verhaftung ermordet zu haben. Ihm drohen bis zu 75 Jahre Haft. Der zuständige Bezirksrichter ordenete zudem an, dass sämtliche Akten, die Informationen über die Identität der Geschworenen enthalten, mindestens ein halbes Jahr unter Verschluss bleiben. Damit solle die Jury geschützt werden, hieß es.



Der verurteilte Chauvin hatte im Mai 2020 minutenlang sein Knie in den Nacken des Schwarzen gedrückt. Floyd war wegen des Verdachts verhaftet worden, mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein in einem Lebensmittelgeschäft Zigaretten gekauft zu haben. Sein Tod zogen wochenlange Massenproteste gegen Willkür und Polizeigewalt in den USA nach sich. Weltweit schlossen sich hunderttausende der Bewegung "Black Lives Matter" an.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.