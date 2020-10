Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Maier wird vom Verfassungsschutz in Sachsen als Rechtsextremist eingestuft. Vor seiner Bundestagskarriere arbeitete er als Richter am Landgericht in Dresden. Dürfte er in sein Amt zurückkehren, wenn er einmal nicht mehr im Bundestag sitzt?

Wer vor dem Antritt eines Bundestagsmandats im öffentlichen Dienst gearbeitet hat, muss mit dem Tag seiner Wahl die Rechte und Pflichten des Beamtenverhältnisses weitgehend ruhen lassen - so ist es auch bei Maier und seinem Richteramt. Scheidet er aus dem Bundestag aus, müsste er laut Abgeordnetengesetz innerhalb von drei Monaten einen Antrag auf Rückkehr an das Gericht stellen. Tut er das nicht, ruhen die im Dienstverhältnis begründeten Rechte und Pflichten weiter bis zum Eintritt oder bis zur Versetzung in den Ruhestand. Die Entscheidung, ob er ans Gericht zurückkehren will, läge also zuerst bei Maier. Einen Automatismus, der nach einer Einstufung als Extremist die Entlassung aus einem Richteramt vorsieht, gibt es nicht.



Ein Antrag auf Rückkehr ans Gericht würde bei seinem Dienstherren - dem sächsischen Ministerium für Justiz und Demokratie - landen. Das Ministerium selbst kann Richterinnen und Richter nicht entlassen, wie ein Ministeriumssprecher gegenüber dem Deutschlandfunk betont. Ein entsprechender Antrag auf Rückkehr in ein früheres Amt würde aber entsprechend geprüft. Dafür würden Informationen etwa vom Verfassungsschutz und anderen Behörden abgefragt. Wenn es Hinweise gibt, dass eine Verfassungstreue nicht mehr gegeben sei, würde dann ein dienstrechtliches Verfahren am sogenannten Dienstgerichtshof angestrengt.

Richter entscheiden über Richter - nicht die Politik, nicht der Verfassungsschutz

Der Dienstgerichtshof in Sachsen ist beim Oberlandesgericht in Dresden angesiedelt. Dort entscheiden dann Richter über Richter - so wird sichergestellt, dass die Politik nicht direkt in die Besetzung von Richterposten oder die Ausübung eines solchen Amtes eingreifen kann, auch nicht über Behörden. Einen Richter aus dem Amt zu entlassen, sei ein mit hohen Hürden versehenes Verfahren, sagt Reinhard Schade, Vorsitzender des Sächsischen Richtervereins, dem Deutschlandfunk. Er erklärt unabhängig vom Fall Maier: Die deutsche Verfassung erlaube es Richterinnen und Richtern, in Parteien zu sein. Zwar gebe es ein Mäßigungsgebot, um kein falsches Licht auf die Arbeit der Justiz zu werfen. Doch man müsse genau überlegen, wann eine Grenze überschritten sei. Jemand, dessen Einstellungen außerhalb des Grundgesetzes liegen, sei aber ein Problem für die Rechtsprechung - zumal Richterinnen und Richter mit dem Amtseid auf das Grundgesetz schworen.

Maier geriet mit rassistischen Äußerungen in die Schlagzeilen

Aus Sicht des Verfassungsschutzes in Sachsen dürfte die Sache klar sein: Der Inlandsgeheimdienst hat Maier als Rechtsextremisten eingestuft wegen seiner Zugehörigkeit zum extremistischen "Flügel" in der AfD. Dieser hatte sich offiziell im Frühjahr dieses Jahres aufgelöst. Seine Strukturen bestehen nach Einschätzung von Verfassungsschützern aber teilweise noch weiter, so auch in Sachsen.



Maier war zudem in den vergangenen Jahren mit rassistischen Äußerungen in die Schlagzeilen geraten. Wegen eines entsprechenden Tweets verurteilte ihn das Landgericht Berlin Anfang 2019 zur Zahlung von 15.000 Euro Schmerzensgeld an Noah Becker. Maier hatte den ältesten Sohn des ehemaligen Tennisspielers Boris Becker auf Twitter rassistisch beleidigt. Später einigten sich beide Seiten auf eine Zahlung von 7.500 Euro.



2017 forderte Maier bei einer Rede in Dresden, den "Schuldkult" um die nationalsozialistischen Verbrechen Deutschlands für beendet zu erklären. Maier bezeichnete die rechtsextreme NPD an diesem Abend zudem als "einzige Partei, die immer geschlossen zu Deutschland gestanden habe", wie wir damals in der Sendung Dlf-Magazin berichteten.



Ein knappes Jahr zuvor geriet Maier in die Schlagzeilen, weil er dem Wissenschaftler Steffen Kailitz mehrere Thesen über die NPD gerichtlich untersagt hatte. Thesen, die Kailitz schon im NPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht vorgetragen hatte und seit Jahren vertrat. Einige Wochen später nahm Maier die Verfügung zurück.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.