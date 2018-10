Der türkische Präsident Erdogan hat erstmals seit dem Verschwinden des saudi-arabischen Journalisten Kashoggi mit König Salman telefoniert.

In dem Gespräch sei es darum gegangen, Licht in den Fall zu bringen, erklärte das türkische Präsidialamt. Das saudi-arabische Außenministerium teilte mit, Salman habe dem türkischen Staatschef dafür gedankt, dass er einer gemeinsamen Untersuchungskommission beider Länder zur Aufklärung des Falls Kashoggi zugestimmt habe. - Von dem regierungskritischen Journalisten fehlt seit einem Besuch im saudischen Konsulat in Istanbul am 2. Oktober jede Spur. Türkische Ermittler gehen davon aus, dass der Regierungskritiker ermordet wurde. Riad bestreitet das.