Knapp zwei Wochen nach dem Verschwinden des saudischen Journalisten Khashoggi hat das Königshaus in Riad eine Untersuchung angeordnet.

Nach türkischen Angaben soll noch heute das saudische Konsulat in Istanbul untersucht werden, in dem Khashoggi am 2. Oktober das letzte Mal gesehen wurde. Türkische Ermittler gehen davon aus, dass der Regierungskritiker ermordet wurde. Riad bestreitet das. Die Untersuchung soll den Angaben zufolge von Vertretern der Türkei und Saudi-Arabiens gemeinsam durchgeführt werden.



Der türkische Präsident Erdogan hatte gestern erstmals seit dem Verschwinden Kashoggis mit König Salman telefoniert.