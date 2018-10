Die Türkei wirft Saudi-Arabien im Fall des verschwundenen regierungskritischen Journalisten Kashoggi mangelnde Zusammenarbeit vor.

Außenminister Cavusoglu sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, man habe von Riad noch keine Kooperation zum Wohle der Ermittlungen und zur Aufklärung der Angelegenheit gesehen. So müsse Saudi-Arabien dem türkischen Staatsanwalt und den Ermittlern endlich Zugang zum Konsulat in Istanbul gewähren. Kashoggi hatte das Gebäude am 2. Oktober betreten, um Papiere abzuholen. Seither wird er vermisst. Türkische Polizei- und Regierungskreise gehen Medienberichten zufolge davon aus, dass er in dem Konsulat ermordet wurde. Saudi-Arabien weist die Vorwürfe zurück.