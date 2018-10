Der Bericht des FBI zu den Missbrauchsvorwürfen gegen den Kandidaten für das Oberste US-Gericht, Kavanaugh, enthält nach Ansicht der Republikaner keine neuen Erkenntnisse. Dagegen kritisierten Vertreter der oppositionellen Demokraten, angesichts der kurzen Dauer der Untersuchung bezweifele man ihre Gründlichkeit. Derweil tickt für beide Seiten die Uhr.

Für die Republikaner erklärten die Senatoren Grassley und Flake, in dem Bericht stehe "nichts, was man nicht schon weiß". Die ranghöchste Demokratin im Justizausschuss des Senats, Feinstein, sagte, das Bemerkenswerteste an dem Bericht sei, "was nicht drin steht". Sie nannte das Papier ein "Produkt einer unvollständigen Untersuchung". Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Schumer, forderte eine Veröffentlichung des Berichts sowie der Direktive des Weißen Hauses, mit der die Untersuchung angeordnet wurde. Die Demokraten vermuten, dort könnten die Ermittlungen des FBIs behindert worden sein.



Das FBI hatte das Dokument den Mitgliedern des Justizausschusses des Senats übermittelt. Noch vor dem Wochenende soll über einen Antrag auf Beendigung der Debatte im Nominierungsverfahren abgestimmt werden. Am Samstag könnte der Senat dann endgültig über die Berufung Kavanaughs entscheiden. Dem als konservativ geltenden Juristen werden von mehreren Frauen sexuelle Übergriffe bis hin zur versuchten Vergewaltigung vorgeworfen. Kavanaugh bestreitet dies.