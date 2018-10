Der Bericht des FBI zu den Missbrauchsvorwürfen gegen den Kandidaten für das Oberste US-Gericht, Kavanaugh, enthält nach Ansicht der Republikaner keine neuen Erkenntnisse.

Die Senatoren Grassley und Flake erklärten übereinstimmend, in dem Bericht stehe nichts, was man nicht schon wisse. Vertreter der oppositionellen Demokraten kritisierten dagegen, angesichts der kurzen Dauer der Untersuchung bezweifele man ihre Gründlichkeit.



Das FBI hatte das Dokument heute den Mitgliedern des Justizausschusses des Senats übermittelt. Schon morgen soll über einen Antrag auf Beendigung der Debatte abgestimmt werden. Am Samstag könnte der Senat dann endgültig über die Berufung Kavanaughs entscheiden. Dem als konservativ geltenden Richter werden von mehreren Frauen sexuelle Übergriffe bis hin zur versuchten Vergewaltigung vorgeworfen. Kavanaugh bestreitet dies.