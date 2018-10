Im Fall Khashoggi dringt Bundeswirtschaftsminister Altmaier auf eine gemeinsame europäische Haltung zu einem Stopp von Rüstungslieferungen nach Saudi-Arabien.

Sanktionen würden nur dann Eindruck machen, wenn sie gemeinsam umgesetzt würden, sagte der CDU-Politiker im ZDF. Deutschland werde zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Rüstungsexporte in das Land bewilligen. Ob auch bereits genehmigte Exporte ausgesetzt würden, werde geprüft. Zuvor hatte sich bereits Bundeskanzlerin Merkel gegen Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien ausgesprochen, solange die Tötung des Journalisten Khashoggi nicht aufgeklärt sei.



Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie unterstützt Forderungen, vorläufig keine Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien zu liefern.

BDI-Präsident Kempf sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), jetzt müsse politisch eine starke Position bezogen und der Druck auf Riad erhöht werden, auch wenn dies für einzelne Unternehmen schmerzlich sein werde. So sieht es auh der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Teltschik. Im Deutschlandfunk sagte er, ein Stopp der Rüstungsexporte sei das Mindeste, was im Augenblick getan werden könne.



EU-Kommissar Oettinger hingegen warnte vor übereilten Reaktionen. Riad habe zwar Khashoggis Tod eingeräumt, sagte der CDU-Politiker der Funke Mediengruppe. Bis zu einer Klärung der genauen Umstände sollten aber noch keine grundsätzlichen Entscheidungen getroffen werden.