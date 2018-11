Als Reaktion auf den Mord an dem regimekritischen Journalisten Khashoggi hat Frankreich - wie zuvor schon Deutschland - Einreisesperren gegen 18 Personen aus Saudi-Arabien verhängt.

Sie sollen direkt an der Tat beteiligt gewesen sein oder die Täter unterstützt haben. Wie das Außenministerium in Paris mitteilte, sind weitere Sanktionen je nach Ergebnis der Ermittlungen möglich. Deutschland hatte Anfang der Woche Einreisesperren gegen 18 saudische Staatsangehörige verhängt und außerdem alle Rüstungslieferungen nach Saudi-Arabien gestoppt. Auch Dänemark setzt seine Rüstungsexporte an den Staat wegen der Ermordung Khashoggis aus. Die Entscheidung sei nach Diskussionen mit anderen EU-Außenministern getroffen worden.