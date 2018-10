Nach den USA hat auch Großbritannien Strafmaßnahmen gegen die Verdächtigen im Fall des getöteten Journalisten Khashoggi verhängt.

Die betreffenden Personen aus Saudi-Arabien dürften ab sofort nicht mehr in das Vereinigte Königreich einreisen, erklärte die britische Premierministerin May in London. Bereits erteilte Visa würden noch heute entzogen.



Gestern hatten die USA bereits Einreisesperren gegen alle 21 saudischen Verdächtigen verhängt und mit weiteren Maßnahmen gedroht. Außenminister Pompeo sagte, denkbar seien auch Finanzsanktionen gegen Einzelpersonen. Es sei nicht hinnehmbar, dass ein Journalist durch Gewalt zum Schweigen gebracht werde, so Pompeo.



Saudi-Arabien hatte die Tötung Kashoggis im Konsulat des Königreichs in Istanbul erst nach langem Leugnen und aufgrund internationalen Drucks eingestanden. Verdächtig sind zahlreiche Personen aus dem Umfeld von Kronprinz bin Salman. Dieser bestreitet jede Verantwortung. US-Präsident Trump bezeichnete die Tat und die anschließende Vertuschung durch die saudischen Behörden als "totales Fiasko".



Nach Ansicht des Direktors der Stiftung Wissenschaft und Politik, Perthes, haben die westlichen Staaten den Fall Khashoggi zum Anlass genommen, ihr Verhältnis zu Saudi-Arabien zu überdenken. Es sei allerdings bemerkenswert, dass Saudi-Arabien für den mutmaßlichen Mord an einem Regimekritiker am Pranger stehe, wohingegen das Verhalten und Agieren des Landes im Jemen-Krieg seit Jahren kaum Kritik hervorrufe, sagte Perthes im Deutschlandfunk.



Der türkische Präsident Erdogan sprach gestern von einem Auftragsmord im Fall Khashoggi, ohne aber Beweise dafür zu nennen. Der Politikwissenschaftler Sven-Joachim Irmer sagte im Dlf (Audio-Link), der Fall Khashoggi sei für die Türkei eine Möglichkeit, Vorherrschaft in der Region zu demonstrieren. Wenn der türkische Präsident Erdogan eine Strategie verfolge, sei es jene, die Türkei gestärkt aus der Angelegenheit hervorgehen zu lassen, sagte der Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Istanbul. Die Türkei stehe momentan vor zahlreichen Herausforderungen, da biete der Fall Khashoggi die Möglichkeit, von anderen Dingen abzulenken. Ob sich dabei ein offener Machtkampf zwischen der Türkei und Saudi-Arabien entwickeln wird, ist nach Ansicht von Irmer noch nicht absehbar.