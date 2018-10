Im Fall des vermissten Journalisten Khashoggi haben türkische Ermittler auch die Residenz des saudischen Konsuls in Istanbul betreten, um dort nach Spuren zu suchen.

Zuvor war bereits das saudische Konsulat durchsucht worden. US-Außenminister Pompeo bot der Türkei Unterstützung an, um den Fall aufzuklären. Das erklärte er nach Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und dem türkischen Außenminister Cavusoglu. Zuvor hatte sich Pompeo mit der saudischen Führung getroffen. Die Bundesregierung forderte Saudi-Arabien und die Türkei auf, möglichst bald offizielle Informationen vorzulegen. Außenminister Maas machte eine geplante Reise nach Saudi-Arabien vom weiteren Verlauf der Ermittlungen abhängig.



Der Journalist Khashoggi war Anfang des Monats in der Türkei in das saudische Konsulat gegangen, um Papiere für seine geplante Hochzeit abzuholen. Seitdem wird er vermisst. Die türkischen Behörden gehen davon aus, dass Khashoggi getötet wurde.