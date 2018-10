Bundesaußenminister Maas hat die Entscheidung über eine geplante Reise nach Saudi-Arabien wegen des Falls Khashoggi vertagt.

Die Bundesregierung wolle wissen, was mit dem saudischen Journalisten geschehen sei. Saudi-Arabien habe dazu eine Erklärung angekündigt, sagte Maas. Anschließend werde man die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen.



Der Regimekritiker Khashoggi war Anfang Oktober in das saudische Konsulat in Istanbul gegangen. Seitdem wird er vermisst. Die türkischen Behörden gehen davon aus, dass er von einem saudischen Spezialkommando getötet wurde. Die Ermittler verdächtigen mehrere Personen, die nach Informationen der "New York Times" zum Umfeld von Kronprinz bin Salman gehören.



International wächst der Druck auf Saudi-Arabien. US-Präsident Trump stellte sich allerdings auf die Seite der Führung in Riad. Er beklagt eine Vorverurteilung Saudi-Arabiens.