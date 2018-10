Die Bundespolizei hat Schulungen für den saudi-arabischen Grenzschutz ausgesetzt.

Nach Angaben des Innenministeriums finden seit Oktober keine Trainingsmaßnahmen mehr statt. Über eine Weiterführung des Projektes werde man nach Bewertung der aktuellen Ereignisse und in Abstimmung innerhalb der Bundesregierung entscheiden.



Vor drei Wochen war im saudischen Konsulat in Istanbul der regimekritische Journalist Jamal Khashoggi getötet worden. Saudi-Arabien hatte seinen Tod zunächst bestritten und dann behauptet, er sei bei einer Schlägerei ums Leben gekommen. Aufgrund der Ereignisse will die Bundesregierung vorerst keine Rüstungsexporte an Saudi-Arabien mehr genehmigen.



Bundespolizisten führen in Riad seit 2009 Trainings- und Beratungsmaßnahmen durch.