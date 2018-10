Im Fall Khashoggi dringt Bundeswirtschaftsminister Altmaier auf eine gemeinsame europäische Haltung zu einem Stopp von Rüstungslieferungen nach Saudi-Arabien.

Sanktionen würden nur dann Eindruck machen, wenn sie gemeinsam umgesetzt würden, sagte der CDU-Politiker im ZDF. Deutschland werde zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Rüstungsexporte in das Land bewilligen. Ob auch bereits genehmigte Exporte ausgesetzt würden, werde geprüft. Zuvor hatte sich bereits Bundeskanzlerin Merkel gegen Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien ausgesprochen, solange die Tötung des Journalisten Khashoggi nicht aufgeklärt sei.



Der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Teltschik, begrüßte die Haltung von Bundeskanzlerin Merkel. Sie hatte sich gestern angesichts des Falls Khashoggi für einen vorläufigen Stopp von Rüstungslieferungen in das Land ausgesprochen. Teltschick sagte im Deutschlandfunk, ein Stopp der Rüstungsexporte sei das Mindeste, was im Augenblick getan werden könne. Zugleich kritisierte er die zögerliche Haltung des Westens. Es müsse endlich Tacheles mit der Führung in Riad gesprochen werden.



EU-Kommissar Oettinger warnte vor übereilten Reaktionen. Riad habe zwar Khashoggis Tod eingeräumt, sagte der CDU-Politiker der Funke Mediengruppe. Bis zu einer Klärung der genauen Umstände sollten aber noch keine grundsätzlichen Entscheidungen getroffen werden.



Linke und Grüne fordern ein Ende der Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Die Linkenvorsitzende Kipping sagte in Berlin, es reiche nicht, genehmigte und künftige Exporte auf Eis zu legen. Rüstungsgüter dürften gar nicht mehr an Regime wie das in Riad ausgeliefert werden. Die europapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Brantner, forderte die Bundesregierung auf, sich für ein EU-weites Bekenntnis gegen Waffenlieferungen an Saudi-Arabien einzusetzen. Die Exporte seien nicht im Sinne Europas.