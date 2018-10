Deutschland, Frankreich und Großbritannien verlangen von Saudi-Arabien eine transparente und umfassende Darstellung der Todesumstände des Journalisten Khashoggi.

Saudi-Arabiens offizielle Darstellung der Geschehnisse müsse "mit Fakten unterlegt werden, um als glaubwürdig angesehen zu werden", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister der drei Länder. Der deutsche Ressortchef Maas und seine Kollegen Le Drian und Hunt fordern außerdem, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden und verurteilten die Tötung des regierungskritischen Journalisten "in aller Schärfe".



Der saudische Außenminister al-Dschubair bezeichnete den Tod Khashoggis als "großen und schweren" Fehler. Er dementierte gegenüber dem US-Sender Fox News erneut jegliche Verwicklung der Regierung und des Kronprinzen bin Salman in den Fall.



Seit Anfang Oktober wurde über den Verbleib des kritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi spekuliert. Mittlerweile wurde seine Tötung im saudischen Konsulat in Istanbul bestätigt. Wir beantworten hier wichtige Fragen zu dem Fall.