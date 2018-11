Die Bundesregierung hat als Konsequenz aus der Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi die Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien komplett gestoppt.

Wie das Wirtschaftsministerium bekannt gab, werden auch keine Waffen oder andere Rüstungsgüter mehr nach Saudi-Arabien ausgeliefert, deren Export bereits genehmigt wurde. Außerdem belegte Deutschland 18 saudische Staatsangehörige mit Einreisesperren. Die Betroffenen stünden mutmaßlich in Verbindung zu der Tat, sagte Außenminister Maas in Brüssel. Der Schritt sei mit Frankreich und Großbritannien abgestimmt.



Damit reagiert die Bundesregierung auf die bislang vorliegenden Ermittlungsergebnisse zu dem Fall. Demnach wurde der im US-Exil lebende Khashoggi am 2. Oktober im Konsulat seines Heimatlandes Saudi-Arabien in Istanbul getötet. Laut US-Medien ist die CIA davon überzeugt, dass Kronprinz bin Salman seine Ermordung angeordnet hat.